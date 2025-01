Ilfogliettone.it - Genoa conquista la prima vittoria casalinga contro il Parma, Napoli allunga in vetta

Nel lunch match della ventesima giornata di Serie A, ilha finalmente centrato la suaal Ferraris, battendo 1-0 ilsotto lo sguardo attento del patron Dan Sucu. La partita è stata caratterizzata da una doppia occasione iniziale per Vasquez, sventata da Suzuki, mentre è stato il danese Frendrup a rompere l’equilibrio al 65? con un tiro deviato da Delprato, regalando tre punti preziosi ai rossoblù.MilanoDopo la sconfitta in Supercoppa, l’Inter ha risposto con unadi misura per 1-0il Venezia al Penzo, scavalcando l’Atalanta e portandosi a un solo punto dalcapolista, con due partite in meno. Matteo Darmian è stato decisivo, insaccando la respinta di Stankovic su un tentativo di Lautaro Martinez. Non sono mancate le emozioni, con Sommer attento su Doumbia e Stankovic bravo su Frattesi, mentre Busio ha colpito un palo nel finale.