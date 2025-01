Gaza la Casa Bianca conferma | Intesa vicina tra Israele e Hamas sul cessate il fuoco Ostaggi prigionieri ricostruzione | cosa prevede l’accordo

Leggi su Open.online

Dopo che fonti di entrambe le parti lo avevano fatto trapelare ai media, è arrivata laanche della. Biden ha parlato al telefono con l'emiro del Qatar Tamim bin Hamad Al Thani. «Non sto facendo promesse o previsioni, ma è a portata di mano», ha dichiarato il consigliere per la sicurezza nazionale della, Jake Sullivan, aggiungendo che l'amministrazione si è coordinata con il presidente eletto Trump. Da settimane, dopo il nuovo impulso dato dalla vittoria di Donald Trump alle elezioni Usa, erano ripresi i negoziati indiretti ospitati dal Qatar. Che negli ultimi giorni sembrano aver avuto una significativa accelerazione. Sabato, dopo aver incontrato a Gerusalemme, l'inviato speciale di Trump per il Medio Oriente Steve Witkoff, Benjamin Netanyahu ha deciso di inviare a Doha un team di vertice, composto dal capo del Mossad David Barnea, dal direttore dello Shin Bet Ron Bar, dal responsabile per glidell'Idf Nitzan Alon e dal consigliere politico dello stesso premier israeliano Ophir Falk.