Notizie.com - Freddo glaciale in Italia, neve a bassa quota: attenzione alle regioni del sud. L’esperto: “In arrivo l’alta pressione”

Leggi su Notizie.com

L’è nel pieno dell’inverno conanche a. I prossimi giorni saranno ancora più freddi e in alcunec’è preoccupazione.Sebbene il 2024 sia stato l’anno più caldo della storia recente dell’umanità (quantomeno da quando si studiano le temperature), l’inverno è arrivato prima e sta facendo già danni.in(Notizie.com)Mattia Gussoni, meteorologo de IlMeteo.it, ha parlato a Notizie.com facendo il punto della situazione: “Oggi e domani avremo questo ciclone sulledel sud, che sta portando maltempo con nevicate anche a quote relativamente basse, fiocchi diin collina”.Chi invece godrà di giornate più tranquille saranno gli abitanti del settentrione dove non ci dovrebbero essere precipitazioni anche se ilsarà importante anche lì.