Fabrizio Paterlini | Intervista Esclusiva su Unplugged Playlist

Benvenuti a una nuova puntata di! Oggi ai nostri microfoni c’è, uno dei pianisti italiani più conosciuti e ascoltati al mondo. Tra concerti internazionali, milioni di ascoltatori e aneddoti unici, scopriamo il viaggio musicale di un artista che ha conquistato il panorama della musica strumentale globale.Un Successo Costruito nel Temporacconta come il suo percorso musicale, iniziato nel 2007 da una camera da letto con una tastiera elettronica, lo abbia portato a esibirsi su palchi prestigiosi a Mosca, Londra, Cina e altre città internazionali.“Lavoro in modo indipendente, senza etichette, e vedere concretizzarsi un sogno partito dal nulla è un’emozione unica.”Un momento indimenticabile della sua carriera? Quando Chris Evans, celebre attore di Hollywood, ha condiviso uno dei suoi brani su Instagram, proiettandolo nel mainstream per un giorno.