Iltempo.it - "E' un'opportunità". Romeo difende Elon Musk: a cosa può servire

resta al centro del dibattito pubblico. Se ne parla durante la puntata di 4 di sera del 13 gennaio. In studio c'è il leghista Massimilianoche sottolinea i risvolti positivi di un magnate come. "I grandi capitalisti comepossono anche rappresentare un'" Massimilianoa #4disera Weekend pic.twitter.com/DfYWrNaNGb — 4 di sera (@4disera) January 11, 2025 "Bisognerebbe sempre guardare a questi magnati e grandi capitalisti non solo come se rappresentassero un pericolo ma potrebbero anche rappresentare un'soprattutto in un momento in cui l'Europa si trova in grave difficoltà - ha detto in studio il leghista Massimiliano- C'è un principio che è quello della neutralità tecnologica, dobbiamo essere bravi con l'attività di vigilanza, con gli strumenti che abbiamo.