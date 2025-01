Ilrestodelcarlino.it - Crociere, a Ravenna partita la stagione 2025: il calendario delle navi in arrivo

, 13 gennaio– Al terminaldi Porto Corsini è iniziata la. La prima nave importante arriverà il 5 maggio. È ‘Celebrity Costellation’, 2.145 passeggeri, e a seguire il 17 maggio ‘Explorer of the Seas’ della compagnia Royal Caribbean con 3.282 turisti a bordo. Entrambe sono gestite dall’agenzia Mirco Santi e torneranno ogni weekend fino al 20 ottobre. Come negli anni scorsi, è stata ‘Artemis’, della compagnia Grand Circle assistita dalla Navenna, ad aprire il 4 gennaio il, una nave con 45 ospiti che torna altre 20 volte fino a dicembre. Le toccate saranno complessivamente 84 (83 nel 2024), di cui 33 in home port. In totale circa 225mila passeggeri, il 17% in meno del 2024 quando furono 272mila, per lo più americani e inglesi, ma anche canadesi, spagnoli e in misura minore irlandesi, sud americani, australiani, italiani e francesi.