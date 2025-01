Liberoquotidiano.it - Clamoroso negli Usa: qual è il libro più venduto. Una rivolta politica contro la sinistra

Il mercato editoriale americano è più o meno stabile: il 2024 ha segnato un incremento delle vendite di appena l'1 per cento. C'è però unche ha fatto eccezione e le cui vendite sono schizzate alle stelle, segnando un aumento del 22 % rispetto all'anno precedente. Stiamo parlando della Bibbia, un testo che sembrava dimenticato in un'epoca di secolarizzazione spinta, letto ormai solo dagli specialisti e e dache residuo gruppo di credenti. Un impulso al suo successo commerciale lo ha dato senza dubbio il video con cui Donald Trump ha promosso, nella primavera scorsa, l'edizione sponsorizzata da Lee Greenwood, autore della canzone “Good Bless the Usa”. «La cosa fondamentale che dobbiamo restituire all'America per renderla di nuovo grande è la nostra religione», ha detto in quell'occasione senza perifrasi il neopresidente.