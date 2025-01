Notizie.com - Chi era Oliviero Toscani, addio al fotografo che ha cambiato per sempre la pubblicità: tutti i progetti più controversi

“Basta che non faccia male. E poi ho vissuto troppo e troppo bene, sono viziatissimo. Non ho mai avuto un padrone, uno stipendio, sonostato libero”. Parlava cosìnel corso di un’intervista il 28 agosto scorso. Lui stesso aveva parlato della malattia incurabile che lo aveva colpito: l’amiloidosi. Una patologia multisistemica che compromette la funzionalità di vari organi vitali.Chi eraalche haperlapiù(ANSA FOTO) – Notizie.comL’amiloidosi lo ha portato via in queste ore all’età di 82 anni. Nato a Milano il 28 febbraio del 1942, suo padre Fedeleè stato uno dei fotoreporter storici del Corriere della Sera. A 14 anniha pubblicato la sua prima foto sul Corriere riguardante la tumulazione di Benito Mussolini a Predappio.