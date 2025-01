.com - Calcio / Juniores Regionale Marche 2024/2025, risultati e marcatori della 17^ giornata

Leggi su .com

Nel girone A la Castelfrettese non si ferma e batte anche il Lunano, pari per il Barbara Monserra. Nel B il Matelica batte i Portuali Ancona campioni in carica, vincono anche Jesina, Osimana, Aurora Treia, Fabriano Cerreto e Moie Vallesina VALLESINA, 13 gennaio– Prosegue il campionatodi. In quest’ultimo fine settimana, infatti, si sono giocate le gare17^. Andiamo a vedere insieme quello che è successo.Girone A – Castelfrettese inarrestabile, ko Aesse Senigallia e MarinaNel girone A non conosce soste la cavalcataCastelfrettese. La capolista, infatti, ha battuto 3-0 il Lunano con i gol di Cristiano Olivetti, Ugili e Bracaccini, mantenendo il +10 sul secondo posto. Frena, invece, l’Aesse Senigallia, che dopo il turno di riposo perde in casa per 2-4 contro il Tavullia Valfoglia: sono andati in rete Magnini e Burini.