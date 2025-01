Ilrestodelcarlino.it - Bologna Marrakech, voli confermati anche nel 2025: ecco le partenze

, 13 gennaionon è mai stata così vicina a. Arriva infatti la conferma dalla compagnia aerea Tui Airways del collegamento previsto tra Italia e Marocco e nello specifico traper ildunque sarà possibile viaggiare utilizzando la linea britannica per ledal Marconi. Fino a maggio sono già prenotabili sul sito le, fissate per il lunedì e il venerdì. A queste si aggiunge poiil mercoledì nei mesi di giugno, luglio, agosto e nella prima metà di settembre. Solo dopo l’alta stagione, si torna a duedi andata in direzione Marocco fino all’ultimo viaggio, per ora previsto per venerdì 24 ottobre. Per i viaggi di ritorno, dunque da, stessi giorni: lunedì e venerdì fino a maggio, poi lunedì, mercoledì e venerdì nei mesi di alta stagione.