Basket, doppio sfortunato ko per la Meomartini

Tempo di lettura: 4 minutiAncora due partite sfortunate per il G.S.che ha incontrato Vision Sport Avellino e Cestistica Ischia l’8 e l’11 gennaio, uscendo sconfitta da entrambi gli scontri di 4 punti.Mercoledì 8, nel recupero casalingo contro Avellino, i ragazzi allenati da coach Massimo Tipaldi partivano sfavoriti sia per le posizioni in classifica (Avellino era al 5° posto, con 20 punti), sia per l’indisponibilità, fra gli altri, di Giovanni Campanelli.Nonostante questo, i beneventani hanno iniziato bene la loro partita, andando subito in vantaggio e chiudendo il primo periodo 12-11. Nel secondo quarto le due squadre continuavano a giocare in modo equilibrato, chiudendo con un parziale di 9-9 e andando al riposo sul +1 per la(21-20).Il terzo periodo di gioco ha segnato un break in favore dei padroni di casa che realizzavano 18 punti concedendone 13 agli avversari e andavano a +6 all’inizio dell’ultima frazione di gioco.