Terzotemponapoli.com - Atalanta, emergenza difensiva prima del Napoli: due centrali fermi

Leggi su Terzotemponapoli.com

Bergamo, 13 gennaio – L’si prepara ad affrontare ilcon un’in difesa. Dopo l’infortunio di Berat Djimsiti, la squadra di Gian Piero Gasperini perde anche Odilon Kossounou, creando problemi di formazione in vista dei prossimi impegni.Djimsiti fuori per un infortunio alla testaIl difensore albanese Berat Djimsiti è stato costretto a fermarsi dopo aver riportato una ferita lacero-contusa all’arcata sopraccigliare destra durante la partita contro l’Udinese. Il giocatore è stato sottoposto a 10 punti di sutura e non sarà disponibile per il match di martedì contro la Juventus. La sua assenza, già pesante per l’, si somma a quella di un altro centrale.: Kossounou out per un infortunio muscolareAd aggravare la situazione arriva la notizia dell’infortunio di Odilon Kossounou.