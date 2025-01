Ilgiorno.it - Arpa Lombardia fornirà il servizio meteo per le Olimpiadi di Milano-Cortina

Leggi su Ilgiorno.it

in vista delle prossimee Parlalimpiadi diavrà un ruolo centrale e di coordinamento per la fornitura dei dati metereologici. Collaborerà conVeneto edelle province autonome di Trento e Bolzano La Fondazione2026 ha deciso di avvalersi delle quattro realtà, specializzate nel fornire dati nivologici e metereologici. I quattro enti, con a capo, hanno costituito il ‘Weather Service For the Winter Olympics’ (WS4WO). Il team di professionisti che da oltre un anno collabora con la Fondazione2026 per sviluppare un Pianorologico completo e rispondente alle esigenze della complessa macchina organizzativa. “Il Piano comprende l’analisi dei dati climatici utili alla preparazione dell’evento, il monitoraggiorologico specifico – commentano da– ad esempio attraverso stazioni di misura automatiche, radarrologici, osservazionirologiche manuali, previsionidettagliate per i siti Olimpici e Paralimpici e la presenza all’interno del Main Operational Centre (MOC), la sala operativa centrale che sarà attivata durante i Giochi.