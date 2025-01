Ilnapolista.it - Anche Conte era nei dintorni del bollito. Lo scarto tra lui e i “geni” come Motta e Amorim, è abissale

Chiedi chi è Antonio. Chi è oggi, non ieri. Il passato è coniugazione che non lo riguarda. In questi tempi pigri (e scemi) basterebbe andare su Google e Wikipedia. Anzi, i più scafati vanno su ChatGpt. La cui intelligenza artificiale sentenzia che al momento i migliori allenatori in Europa sono Guardiola, Inzaghi, Xabi Alonso, Klopp e Simeone. No, Ancelotti no. E nemmeno. (Sarà comunque un problema nostro, che non abbiamo ancora imparato la grammatica colloquiale che tira fuori il meglio dalla tecnologia generativa. Ma è già confortante che non ci abbia tirato in mezzo Thiagoo Vincenzo Italiano, non avremmo retto).Al punto in cui è il Napoli oggi – il presente fa sempre più curriculum della cose sfumate – Antonioandrebbe narratoun miracoliere. Uno che in pochi mesi ha preso una squadra (e una società) sgarrupata e l’ha tirata su mattone dopo mattone, malta e cardarella, fino a farne un muro.