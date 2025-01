Iodonna.it - A 46 anni, la showgirl si affida ad un trattamento corpo tecnologico hi-tech. Ecco di cosa si tratta (e dove lo fa, a Milano)

Leggi su Iodonna.it

Elisabetta Canalis, 46, non fa mistero del suo impegno per mantenere unscolpito, snello e tonico. Oltre ad allenarsi ogni giorno duramente sotto la supervisione costante del suo trainer di fiducia, nonché fidanzato, Georgian Cimpeanu, lasia un potenterimodellante ad alto tasso di tecnologia. Elisabetta Canalis e la “Tortilla Challenge”: gara di piadine (in faccia) con il fidanzato Xsapere delrimodellante scelto da Elisabetta CanalisDurante il giorno della Befana, il suo centro medico estetico milanese di fiducia ha postato infatti una story Instagram nella quale si vedeva Elisabetta Canalis sdraiata sul lettino, intenta a sostenere la potenza del macchinario body shaping.