Bergamonews.it - Weekend da dimenticare a St. Anton per Sofia Goggia: va di traverso e non conclude il Super G

Non è stato unmemorabile perquello sulla pista austriaca di St.: dopo la caduta nella discesa libera del sabato (11 gennaio), comunque senza conseguenze, la bergamasca si è fermata a metà delG della domenica (12 gennaio) nonndo la sua gara.“Serena e fiduciosa, felice di star bene” aveva scritto sui social dopo il volo nelle reti. Scesa con il pettorale numero 13 rosso di leader della classifica di specialità, il riferimento diera Federica Brignone: nei primi due intermedi non è riuscita a migliorare i tempi della connazionale, pur rimanendo a ridosso, poi nel terzo settore sulla Eisfall (tratto di pendenza dell’88%, il più ripido della Coppa del Mondo) è riuscita a guadagnare 37 centesimi mettendosi davanti di 0”15.A pochi secondi dal traguardo, però, è arrivato l’intoppo: un’inclinazione eccessiva l’ha portata a finire di, perdendo tutta la velocità e dovendo di fatto fermare la sua gara, proprio mentre era in linea per ottenere il primo posto provvisorio — anche grazie ad alcuni tratti con rischi enormi, andando anche a sfiorare le reti esterne pur di non lasciare per strada preziosi centesimi.