Scioglieva psicofarmaci nel caffè dei colleghi nuove accuse all’ex coordinatore del 118 emiliano | Ha stravolto la loro vita

Sono concluse le indagini preliminari su Claudio Tacconi, l’exdella Centrale Emilia Est del 118, accusato di aver somministrato farmaci con effetti psicotici a diecitra il 2020 e il 2023. Il quadro che emerge è allarmante: lesioni personali, atti persecutori e simulazione di reato. Per la Procura, Tacconi avrebbe somministratoainelle bevande consumate sul luogo di lavoro per un periodo di circa tre anni e mezzo, fino a novembre 2023. A maggio 2024, Tacconi è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Dopo la chiusura delle indagini, i legali delle vittime, Davide Bicocchi e Silvia Zanuccoli, si dicono fiduciosi in una richiesta di rinvio a giudizio. Il caso era emerso dopo che sempre piùdella Centrale operativa 118 Emilia Est a Bologna avevano accusato malori.