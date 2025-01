Ilgiorno.it - Salvata Hope cagnolina gettata in un cassonetto

Leggi su Ilgiorno.it

Fortunati Nelle ultime due settimane la storia di, unaromana di 13 anni, utilizzata per l’accattonaggio da un senzatetto che la maltrattava ha fatto il giro d’Italia con milioni di condivisioni sui social lasciando tutti con il fiato sospeso fino al tanto atteso lieto fine. La quattrozampe anziana e affetta da parecchie patologie era stata trovata ormai priva di forze chiusa in undell’immondizia, in zona San Lorenzo, dove presumibilmente l’aveva abbandonata l’uomo che la usava per chiedere l’elemosina obbligandola a passare intere giornate al freddo, senza offrirle le cure di cui lei aveva bisogno, costringendola a una vita di sofferenza e abusi. Ricoverata al canile comunale della Muratella,ha ricevuto cure salvavita e l’attenzione che le era sempre mancata.