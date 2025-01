Formiche.net - Renzi, 50 anni con vista al Centro. L’opinione di Guandalini

Vita, opere, miracoli e patatrac le abbiamo lette e ascoltate ovunque. Ieri, 11 gennaio i festeggiamenti dei 50di Matteo(portati ottimamente, in grande forma fisica, con l’occhio attento alla cura dell’abito di buon taglio o spudoratamente giovane, quasi estivo quello indossato ieri per il compleanno) hanno sfiorato, in alcuni casi, un livello apologetico. Molti che l’hanno celebrato sono coloro che hanno detto di tutto contro di lui. Ma comunque ne sono attratti. Quasi fosse indispensabile ai destini della politica italiana.Lasciatelo dire da me che passo per essere unano. Digitando nel motore di ricerca il mio nome e cognome, accanto compare la scritta ‘ano’. Non capisco il motivo. E l’algoritmo che ha ricavato la genialata. Certo non mi vergogno. Diho scritto bene quando il plateau degli adulatori era vuoto.