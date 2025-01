Pagelle Venezia-Inter Jolly Darmian ancora spento Lautaro

Leggi su Ilnerazzurro.it

L’Campione d’Italia non stecca alla prima uscita del 2025 in Serie A e torna dacon tre punti molto importanti per mantenere le distanze dal Napoli in classificaper questa giornata. Ecco ledella gara dello stadio Penzo.LenerazzurreSommer 6,5 – Decisivo sul colpo di testa di Doumbia e attento su Pohjanpalo nel finale. Nuovo clean sheet per riprendere la marcia verso la testa della classifica.7 – Da terzo di difesa a finalizzatore. La posizione avanzata e la sua duttilità tattica sono le armi vincenti odierne di Inzaghi per un gol importantissimo.De Vrij 6 – Duro, roccioso, un pedaggio salato da pagare per gli attaccanti lagunari. Sempre presente quando richiesta la sua presenza ed esperienza. Bastoni 6,5 – Con la classica entrata a scivolone cancella il potenziale pareggio di Pohjanpalo nel primo tempo, riscattando le disattenzioni di Riyadh.