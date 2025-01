Iodonna.it - Lunghi abiti scenografici, tailleur lusinghieri ed eleganti vestiti midi. Il look per celebrare le nozze d'oro dovrà essere sofisticato e chic, senza limiti d'età

Leggi su Iodonna.it

Archiviato il periodo natalizio, non è detto che all’orizzonte non si profilino altri avvenimenti altrettanto speciali. Per cui farsi trovare preparate, soprattutto dal punto di vista stilistico. Ecco, allora, che urge trovare una risposta ad un dilemma antico ma sempre attuale: come vestirsi per 50esimo di matrimonio? Invitate ad un matrimonio d’inverno? 5 outfit da copiare, puntando su velluto, tweed e lana bouclé X Sia che si tratti di una cena intima, di un pranzo in famiglia o di un party in grande stile, i festeggiamenti delled’oro richiedono unall’altezza della situazione.