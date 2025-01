Oasport.it - LIVE Gigante-Humbert 5-6, Australian Open 2025 in DIRETTA: l’azzurro serve per restare nel set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Perfetta la palla corta di rovescio di, con l’avversario che resta immobile.0-15 Scappa via il dritto in uscita dal servizio del.6-5 Game. Non passa la risposta di dritto di, che dopo il cambio di campo servirà nuovamente pernel set.40-30 Primo doppio fallo del numero 14 ATP.40-15 Prima esterna vincente del francese.30-15 A metà rete l’accelerazione di dritto di.15-15 Ancora uno smash completamente sbagliato da.15-0 Non passa la risposta di rovescio del laziale.5-5 Game. Splendido rovescio difensivo di Matteo.40-15 Servizio vincente del.30-15 Altro regalo di Natale posticipato di, che spedisce in rete il tocco a campo sguarnito.15-15 Disastrosa smorzata di rovescio del francese.