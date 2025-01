Sport.quotidiano.net - La Maceratese con il Fano: "Serve il giusto approccio"

SteSerangeli, direttore generale della Maceratese, non pensa affatto che possa essere semplice una partita quando l'ultima riceve la prima della classe. "C'è un po' di timore. Serviranno il giusto approccio – spiega – e mentalità. A ciò si aggiunga che giocheremo sul campo di Fermignano che non è in perfette condizioni". L'esterno Albanesi è stato convocato ma al massimo sarà portato in panchina in quanto non c'è nessuna intenzione di rischiarlo, non ci sono problemi per Cognigni, l'attaccante si è allenato con i compagni e l'attacco influenzale è alle spalle. La Maceratese è reduce dal pareggio interno con l'Urbania, la partita che ha aperto il girone di ritorno e il 2025. "Quella gara – ricorda – ha ribadito che si tratta di un campionato molto equilibrato.