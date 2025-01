Impennata dei prezzi della benzina | in autostrada picchi a 24 euro al litro

Iltempo.it - Impennata dei prezzi della benzina: in autostrada picchi a 2,4 euro al litro

In alcuni distributori dell'A1 lain modalità servito arriva a toccare punte di 2,4. La denuncia arriva dal Codacons, che ha monitorato i listini comunicati dai gestori e pubblicati sul sito del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Anche altri impiantili vendono lasopra i 2,3al, ad esempio sulla A4, sulla A7 e sulla A14, per citarne alcune. "Sui listini dei carburanti stanno incidendo diversi fattori". "Da un lato i maggiori costi applicati a rivenditori e gestori per la quota d'obbligo di miscelazione annuale dei biocarburanti, dall'altro le speculazioni sul petrolio", ha fatto sapere il Codacons. Il Mimit ha poi replicato affermando che sulla retele nazionale il prezzo medio per laè pari a 1,896/L.