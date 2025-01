Isaechia.it - Eleonora Giorgi commossa a Verissimo: “Il tumore è molto progredito, è un momento tosto, devo capire bene cosa fare”

è stata ospite oggi di una nuova puntata di. Qui, come sempre insieme a Silvia Toffanin, ha raccontato di come ha vissuto questo periodo appena concluso delle festività natalizie tra l’amore di casa e degli affetti cari:Le feste sono state meravigliose perché Clizia era rimasta il 25 e non era andata con la famiglia. Poi il 26 è partita e Paolo mi ha regalato 3 giorni io lui e Gabriele. Quando lui fa il papà è meraviglioso, non è come i papà della mia generazione. I nostri erano rigidi, loro invece no. Gabriele è pazzo del papà, lui mi dà grandi soddisfazioni: sa tutti i nomi di tanti animali della foresta, conta, sono bambini sorprendenti. Io riesco ad amare tutti i bambini però Gabriele mi somiglia tanto, proprio ha qualche mi somiglia fisicamente. Abbiamo fatto anche i biscotti, le classiche cose di Natale.