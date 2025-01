Oasport.it - Dove vedere in tv Bergamo-Conegliano oggi: orario A1 volley femminile, programma, streaming

Leggi su Oasport.it

domenica 12 gennaio (ore 15.30) si gioca, partita valida per la diciassettesima giornata della Serie A1 di. Le Pantere faranno visita alla compagine orobica al PalaFacchetti di Treviglio, con il chiaro obiettivo di difendere la propria imbattibilità stagionale. Le Campionesse del Mondo partiranno con tutti i favori del pronostico e puntano a raccogliere la sedicesima vittoria consecutiva, ma dovranno stare attenti alle arrembanti padrone di casa.La corazzata guidata da coach Daniele Santarelli svetta in testa svetta in testa alla classifica generale con sei punti di vantaggio su Scandicci (che ha disputato un incontro in più), mentre la formazione di coach Carlo Parisi occupa a sorpresa la quinta posizione e ha vinto le ultime cinque partite disputate in campionate (proprio come le Campionesse d’Italia).