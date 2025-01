Lanazione.it - Controlli anti-degrado, dalla Pineta al centro: carabinieri in strada

Leggi su Lanazione.it

Montecatini Terme, 12 gennaio 2025 – Le forze dell’ordine rispondono in modo forte agli ultimi atti di vandalismo e agli ultimi problemi legati alla sicurezza avvenuti in città. Oltre dieci pattuglie deidella Compagnia di Montecatini sono state impiegate nella notte tra venerdì e sabato per una serie distraordinari nella zona dele nell’area termale, con un’attenzione particolare alla. Il parco termale, pochi giorni fa, è stato devastato da pesvandalismi, nella zona tra l’ex Istituto Grocco e le Terme Tamerici. Tredici lampioni sono stati danneggiati, numerosi cestini sono stati sradicati, mentre i funghetti dell’arredo natalizio sono stati ribaltati: un atto molto grave che ha scosso fortemente la città quello con cui è stato inaugurato il nuovo anno in