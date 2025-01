Condanni tua figlia all’infelicità C’è posta per te bufera sul papà di Lina Non si salva neppure Maria

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ieri, 11 gennaio, è andata in onda la prima puntata della nuova stagione di C’èper Te. Non tutto però è andato come ci si sarebbe aspettati. Una storia, in particolare, ha fatto storcere il naso al pubblico da casa che non ha risparmiatoDe Filippi: “Stai difendendo qualcosa di indifendibile, stavolta non ci siamo”. E ancora: “Ma ci sento bene?sta prendendo le parti di questo tizio? Una roba vergogna”. “, da te non me lo aspettavo: scusami me penso servirebbe un chiarimento ufficiale”.>> “È molto pericolosa, via subito”. Helena ne ha combinata un’altra al Grande Fratello. Pubblico spaventato e infuriato: “Vedete cosa ha fatto ora” Le polemiche sono volate intorno alla storia di Alessandro e. Dopo averla tradita più volte, anche con ragazze molto più giovani, ha deciso di fare ricorso a C’èper te.