Inter-news.it - Conceicao già si lamenta: «L’arbitro doveva dare più di 5 minuti!»

Sergionon ha affatto apprezzato il modo di giocare del Cagliari contro il Milan. L’allenatore si è ancheto delsu Sky Sport.ARBITRI E NON SOLO – Milan-Cagliari non è finita come avrebbe voluto Sergio. Il nuovo allenatore rossonero inciampa proprio sul più bello, dopo la vittoria in Supercoppa Italiana contro l’Inter.ha però parlato anche di altro, arbitri e non solo: «Mi aspettavo molto molto di più sotto tutti i punti di vista. Da quando sono allenatore è stato il primo tempo peggiore che abbia mai fatto. Ci è mancato ritmo alto, ci è mancato tutto. Nicola e i suoi sono rimasti nei primi 30 metri di campo, noi avevamo poca profondità e non abbiamo provato cosa abbiamo preparato. Nel secondo tempo abbiamo fatto meglio, abbiamo tirato 25 volte ma non siamo stati precisi.