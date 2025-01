Ilfattoquotidiano.it - Amedeo Minghi rivela: “C’è stato un grande fraintendimento su Vattene Amore con ‘trottolino amoroso’. Succede, pensiamo a Hallelujah di Cohen, parla di un coito e viene cantata in chiesa”

Ha pubblicato il suo ultimo album, Anima Sbiadita, lo scorso novembre e oggi 12 gennaio sarà ospite a Domenica In.si è raccontato in un’intervista al Corriere della Sera nella quale ha spiegato anche qualcosa che in tanti ignorano:è sempre stata fraintesa.Intanto, il cantautore 77enne torna live al Colosseo di Torino. Poi,non è la sua canzone numero uno su Spotify che è invece Cantare d’, cosa di cui perònon è sorpreso: “Cantare è d’è un successo internazionale. Ne sono uscite tante versioni, l’ultima nel 2024 in spagnolo per il mercato cileno.forse è più popolare in Italia. Peccato che il pubblico abbia faticato a comprendere il meraviglioso testo di Pasquale Panella“. Ed eccoci qui, al punto cruciale, cioè a cosa il pubblico non ha capito del brano: “Che quei nomignoli ridicoli, vezzeggiativi, come trottolino amoroso, non erano il modo in cui i protagonisti della canzone volevano chiamarsi.