Sport.quotidiano.net - Volley serie B maschile e B1 femminile. Querzoli, chance nelle Marche. Life365.eu, scontro diretto

Leggi su Sport.quotidiano.net

L’occasione è propizia. Comincia da San Severinoil 2025 della. Forlì scende in campo oggi (ore 18) al Palasport ‘Ciarapica’, tana di una Sios Novavetro inguaiatissima penultima della classe, per dare una spallata alla classifica. Che vede capitan Mariella ed equipaggio navigare al momento a distanza di sicurezza (+7) dalle acque increspate della zona calda. Il sestetto di coach Kunda ha finora palesato una certa fragilità in trasferta – non esulta dal 2 novembre, quando fece l’impresa ad Assisi rovesciando 2-3 la Sir Its Umbria Academy, attuale capolista in condominio con San Mauro Pascoli e Osimo; da allora solo flop –, ed è chiamato a osare con una recita senza incertezze. La Sios di coach Pasquali, di converso, si è congedata dal 2024 cedendo il passo alla Sab Group Rubicone – corsara 1-3 in terra marchigiana –, e ha l’acqua alla gola e fame di punti.