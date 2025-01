Sport.periodicodaily.com - Ventesima giornata Basket Eurolega 2024/25: Bologna soffre ma piega Baskonia

Terza vittoria nelle ultime quattro partite per la Virtusche, nella/25, supera con qualche difficoltà di troppo ilper 76-74. Decisive perle triple finali di Cordinier e Polonara dopo che gli spagnoli avevano recuperato lo svantaggio dei primi due quarti./25: VIRTUS76-74I felsinei con una finale da cardiopalma riescono a portare a casa una vittoria fondamentale nella corsa ai play-in. L’ inizio non è favorevole ai padroni di casa perché gli spagnoli chiudono in vantaggio sia il primo quarto(20-14) che il secondo(38-37).Al rientro in camposi sveglia trovando subito un parziale di 17-2 che li porta avanti di +15.però non molla e si riporta sul -5 con una tripla di Rogkavaoupolos.