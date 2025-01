Inter-news.it - Venezia-Inter, conferma Taremi. Cambi in difesa! La probabile formazione

In, Inzaghi dovrà fare i conti con diverse assenze, ma ha le idee chiare su come affrontare la squadra di Eusebio Di Francesco. La sfida, che si preannuncia complicata, vedrà Mehdiancora titolare al fianco di Lautaro Martinez, mentre lasubirà ulteriori modifiche per far fronte agli indisponibili.A LA– In, la retroguardia nerazzurra sarà riorganizzata a causa delle defezioni di Francesco Acerbi e Yann Bisseck. Benjamin Pavard, seppur recuperato, non partirà dal primo minuto: il francese sarà preservato per le prossime gare. Al suo posto, Matteo Darmian agirà sulla destra dellaa tre, completata da Stefan de Vrij, che non è al meglio ma stringerà i denti, e Alessandro Bastoni, reduce da un periodo di grande intensità in cui non ha saltato nemmeno un minuto.