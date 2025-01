Iltempo.it - "Una c... pazzesca!", Cerno scatena i social: "Questo M. è una parodia"

Suinon si parla d'altro che della prima puntata di M. Il figlio del secolo, la serie tv trasmessa da Sky tratta dal romanzo di Antonio Scurati e dell'interpretazione di Luca Marinelli nei panni di Benito Mussolini dopo i pianti su quanto è stata dura immedesimarsi nell'odiato dittatore. Ebbene, come prevedibile a sinistra c'è chi osanna l'operazione, soprattutto per la prima scena che rivela l'obiettivo molto politico di creare un collegamento con l'attualità: "Mi avete amato follemente (.) poi mi avete odiato follemente perché mi amavate ancora. Mi avete ridicolizzato. Scempiato i miei resti (.). Ma ditemi a che cosa è servito. Guardatevi intorno. Siamo ancora tra voi", dice shakespearianamente il duce Marinelli parlando in camera in stile House of cards. Ma buona parte dei commenti in rete stronca la serie tv che tra l'altro è ricca di errori, imprecisioni e forzature come sottolineato dallo storico Giordano Bruno Guerri su iI Tempo di oggi.