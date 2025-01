Sport.quotidiano.net - Trombetta adesso è davvero pronto: "A Forlì per il progetto e il mister"

"Ho voluto fortemente venire qui perché la società ha mostrato grande interesse nei miei riguardi". Musica e parole (al miele) di Michele, colpo ad effetto delnella sessione di mercato invernale. Bagnato l’esordio in biancorosso nel blitz a Imola e poi in campo anche in quello di San Mauro, il 30enne bomber di Sala Bolognese – pretoriano diMiramari, cervello dell’operazione, e già stella del Corticella dei miracoli – ha spiegato così la decisione di lasciare la Giana Erminio, club del girone A di serie C cui era legato da un contratto biennale: "È successo tutto in seguito ai contatti telefonici intercorsi con il direttore sportivo Protti e il. Ac’è una realtà organizzata, ma a facilitare la scelta è stata appunto la presenza del mio ex allenatore nonché di diversi amici nel gruppo squadra.