Liberoquotidiano.it - Space X: Appendino, 'Meloni ora sovranista ora svende sicurezza nazionale'

Roma, 11 gen. (Adnkronos) - "Da persona pragmatica, io mi occupo degli interessi dei cittadini. Quando parliamo di difesadobbiamo entrare nel merito: senza pregiudizi, il nostro Paese deve interrogarsi se quella tecnologia ci serve, se è l'unica possibilità e se ci sono tutte le necessarie tutele. Qui il problema è duplice: l'ingerenza di un miliardario potentissimo che ovviamente fa i propri interessi e avrà anche un ruolo politico e una premier che non sa dirgli di no". Lo ha detto la vicepresidente M5S, Chiara, a Accordi e disaccordi sul Nove. "Ci ricordiamo quando già in passato è stata zitta a fronte delle ingerenze di Musk sui giudici italiani lasciando a Mattarella il compito di difendere le nostre istituzioni. Siamo davanti a un paradosso:si definiva del popolo ementre ora prende un miliardo e mezzo degli italiani perre la nostraa uno degli uomini più potenti e ricchi del mondo.