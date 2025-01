Liberoquotidiano.it - Sinner condannato a 3 mesi di passione. Cosa si è capito nel match contro Tsitsipas

Sotto i 40 gradi di Melbourne che bruciano l'estate australiana non mancano i colpi di sole e, a 24 ore dal via del primo Slam 2025, se ne sentono e se ne vedono di tutti i colori. Dalle accuse di avvelenamento lanciate da Nole Djokovicl'hotel che lo ospitò nel 2022 al nostrocostretto a rispondere ancora una volta a rispondere a domande sull'affaire Clostebol quando vorrebbe parlare soltanto del suo giocattolo preferito: il tennis che ama e che domina dal trono di numero 1 del mondo. È di ieri l'annuncio della data che lo rivedrà protagonista sui banchi di un tribunale sportivo. L'udienza presso il Tas di Losanna che deciderà il ricorso presentato stoltamente dalla Wadal'assoluzione di Jannik decisa in prima istanza dalla Itia (International Tennis Integrity Agency) si terrà solo il 16 e 17 aprile a porte chiuse.