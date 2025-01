Serie A20 turno | derby Torino-Juve 1-1

Leggi su Servizitelevideo.rai.it

20.00 Non decolla ladi Thiago Motta,rimontata neldal(1-1) che non vince la stracittadina da vent'anni Spacca subito il match un grande gol di Yldiz (8'), che si libera di due avversari e fa centro dal limite con un preciso sinistro.Buona chance per Linetty, (alto),Gonzalez segna ma in fuorigioco, Gatti pericoloso di testa. Al 46' super sinistro e pari Vlasic.Ripresa. Espulsi i due tecnici (56'), ci riprova Yildiz, Milinkovic ferma Koopmeiners e soprattutto Gonzalez.Laspinge,ma il Toro tiene bene il campo.