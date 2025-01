Sport.quotidiano.net - Scherma, Foconi nella storia del fioretto: terzo centro nel tempio di Parigi

Non è una vittoria come tutte le altre, come le tante che ilha sempre regalato all’Italia: il successo di AlessioCoppa del Mondo di, grazie al 15-10 in finale sullo statunitense Alexander Massialas, è speciale per il contesto, lo Stade Pierre de Coubertin, e perché il campione umbro sale per la terza volta in carriera sul gradino più alto del podio in quello che viene considerato ildellamondiale.vince la seconda prova consecutiva in questa stagione, un mese dopo Takasaki, e per il portacolori dell’Aeronautica Militare si tratta del nono successo in Coppa del Mondo a livello individuale, diciottesimo podio complessivo. Il tutto in una giornataquale ilazzurro aveva gioito anche per l’argento e il bronzo al femminile di Martina Sinigalia e Martina Batini ad Hong Kong.