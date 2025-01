Quotidiano.net - Rilancio della siderurgia italiana: dieci offerte per ex Ilva, Urso ottimista

"La partecipazione così significativa di grandi attori internazionali conferma che siamo sulla strada giusta per il". È quanto rileva il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfoin merito alla presentazione diper l'acquisizione degli stabilimenti ex, di cui tre per gli interi complessi aziendali da parte di player internazionali e altre sette per singoli asset. "Questa è la fase decisiva. Responsabilità, coesione e unità di intenti", ha concluso il ministro.