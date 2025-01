Quotidiano.net - Pizzaiolo catturato in Donbass. Combatteva contro gli ucraini. L’esercito degli italiani filorussi

Leggi su Quotidiano.net

Sono un piccolo, ma determinato, esercito nel. Combattono una guerra che non è la loro come se la questione li riguardasse direttamente. Il caso di Gianni Cenni, che si era arruolato nelrusso il 13 novembre dello scorso anno e che è statonei giorni scorsi indall’intelligence ucraino, non deve sorprendere.di professione, napoletano e secondo molti un po’ ‘sangue pazzo’, come dicono nella sua città natale, Gianni, classe 1973, sposato, due figli e un regolare libretto di arruolamento rilasciato dal ministero della Difesa di Mosca, non è certo il primo italiano che combatte per i russi. Prima d’imbracciare le armi, Prima di arruolarsi, a quanto pare lavorava per il console italiano in Russia. Probabilmente Cenni sarà parte di uno scambio di prigionieri, ammesso che alla tanto amata Russia interessi riprenderselo e che non abbia come priorità il rimpatrio dei suoi connazionali (ipotesi, questa, alquanto difficile).