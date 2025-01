Oasport.it - Pallamano, Serie A1: Erice sempre leader dopo la prima giornata di ritorno

Leggi su Oasport.it

Riparte la stagione diA1 2024/25la pausa invernale ed il decisivo scontro per laship dello scorso 5 gennaio che ha visto primeggiare AC Life Stylenei confronti di Jomi Salerno.Le siciliane si confermano in solitaria in vetta alla graduatoria generaleuna solida affermazione contro Leno (25-38). Le Arpie non hanno lasciato nulla al caso in un week-end che ha premiato come da copione anche Salerno e le altre principali realtà del campionato tricolore.Le campane, uscite ad ossa rotte dal duello contro, hanno vinto in casa contro Cellini Padova (30-23), mentre Cassano Magnago inizia bene il 2025 imponendosi per 31-27 in trasferta contro Sirio Toyota Teramo. Brixen Südtirol ha perso per 28-35 contro Securfox Ariosto. Le campionesse d’Italia, orfane del portiere Francesca Luchin a causa di un serio infortunio al ginocchio, non sono riuscite a fare la differenza in casa nel match più incerto del week-end.