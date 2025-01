Oasport.it - LIVE Sci alpino, Gigante Coppa Europa Puy Saint Vincent in DIRETTA: alle 9.30 il via della prima manche

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA9.15 Nella giornata di ieri, è prevalsa l’austriaca Nina Astner, abile a conservare il vantaggio accumulato sulla più veloceseconda, la canadese Britt Richardson. La nordamericana sarà probabilmente la favorita nella gara odierna. Da tenere d’occhio l’austriaca Victoria Olivier, la svizzera Vanessa Kasper e la norvegese Madeleine Sylvester-Davik.9.10 Amici di OA Sport, buongiorno e ben ritrovati alladel secondo slalomin programma a Puy(Francia) valevole per la2024-2025 di scifemminile.Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel secondo slalomin programma a Puy(Francia) valevole per la2024-2025 di scifemminile.