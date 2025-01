Ilgiorno.it - La rinascita della Gilera: due milioni in arrivo per costruire ad Arcore l’hangar del futuro

(Monza e Brianza) – Laleggendaria. Dal Pirellone arrivano i 2tanto attesi per il nuovo Hangar Bestetti: la Regione destina adi soldi che mancavano per la metamorfosi del vecchia aviorimessa Falck da riqualificare. Quello di casa è uno dei 12 progetti che nascono da “Accordi di rilancio economico, sociale e territoriale”, sparsi nelle province lombarde. Obiettivo per tutti, “rendere le aree coinvolte più attrattive per investimenti”, spiega Guido Guidesi. È l’assessore regionale allo Sviluppo economico ad aver ideato la procedura negoziata grazie alla quale arrivano i soldi. Il nuovo hangar sarà un museo, ma non solo: ospiterà una scuola professionale per meccanici e restauro di moto d’epoca, ma inqui si formeranno anche gli addetti del siderurgico.