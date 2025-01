Ilfogliettone.it - La DragCon invade Londra per la terza volta: un trionfo di colori e glamour sulla “Queen’s Walk”

La “” disi è trasformata ancora unain una passerella di pura espressione e arte, ospitando laedizione delUK. Questo evento annuale, dedicato alla celebrazione della cultura drag, ha visto sfilare le stelle del reality show “RuPaul’s Drag Race”, ormai giunto alla sua 17ª stagione.Un pink carpet dazzlingIl pink carpet della “” è stato il palcoscenico per alcune delle performance più spettacolari viste finora. Le drag queen, note per la loro capacità di trasformare e reinventare l’arte della performance, hanno portato in scena look che sfidano le convenzioni e celebrano l’individualità. Da abiti ispirati a icone pop culturali a creazioni che sembrano uscite direttamente da un altro universo, ogni dettaglio era stato curato per stupire e incantare il pubblico.