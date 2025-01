Ilnapolista.it - Kane: «Pressione con l’Inghilterra? La mia è più responsabilità, il miglior Harry Kane deve ancora venire»

L’intervista a France Football del centravanti inglese del Bayern Monaco. Nonostante i 31 anni, la sua bacheca èa secco di trofei di club.: «con? La mia è più, il»Alcune persone dicono che non si impara a diventare un capocannoniere, bisogna nascere un capocannoniere. Cosa ne pensi?«Sì, penso che molte cose siano vere. Devi avere un istinto già dentro di te, anche nel tuo stato mentale. Questo piccolo trucco che ti fa sentire dove la palla sta per andare, in che modo, ecc. Ma non posso nascondere il fatto che, d’altra parte, ci vuole molto lavoro per capire tutto questo, per perfezionarlo». Quando eri più giovane qual è stato un momento in cui ti sei sentito davvero un centravanti?«Ho sempre segnato un sacco di gol, anche quando ero solo un bambino, intorno all’età di 5 o 6 anni.