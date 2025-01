Piperspettacoloitaliano.it - Giorgio Pasotti in Mina Settembre 3, perché Claudio non ci sarà nella terza stagione

è stato uno dei primi protagonisti di, al fianco di Serena Rossi. La storia della fiction inizia proprio con il matrimonio spezzato tra GelsoDe Carolis, prima dell’inserimento di Domenico, colui cheil secondo marito e padre adottivo di Viola. Ma ciin3 ?in3, che fine ha fattoDe Carolis è un magistrato, nonché ex marito di. Il matrimonio con Gelsoè finito, quandol’ha tradita con Susy Rastelli, presentatrice in un’emittente locale.non si arrende e cerca di riconquistare, nel corso della seconda, avviando uno scontro feroce con Domenico. Alla fine,capisce di non amarlo più e i due si lasciano definitivamente.