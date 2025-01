Ilrestodelcarlino.it - Debiti Pd, la scure sui circoli. Mazzoni: "Incontreremo i volontari"

"I cambiamenti sono difficili, ma è nostro dovere non fare finta di niente e affrontarli in ottica di rilancio". Il day after dell’intesa raggiunta tra la Federazione Pd e Fondazione Duemila per la ristrutturazione del debito che il partito ha nei confronti della ’cassaforte’ immobiliare dei dem, Federicaprova a interpretarla con ottimismo. In questi giorni, la segretaria bolognese del Pd ha preferito non intervenire, finendo nel mirino delle critiche di una parte del partito per il piano di risanamento iniziato nel 2022 e che avrebbe ’sottostimato’ l’impatto dell’accumulo degli affitti deinon pagati, sperando forse di arrivare più facilmente a uno ’sconto’ con la Fondazione Duemila. Ma questa intesa, pur vicina più volte, è arrivata solo l’altra sera, dopo anni., però, nega decisa che il piano predisposto non abbia dato buoni frutti: "Anzi, il piano ha messo in equilibrio al conto economico e sono state apportate molte migliorie, in sostanza ha garantito il futuro del partito.