Cure palliative l’appello dell’ordine dei Medici | Rafforzare la medicina territoriale

Tempo di lettura: 3 minutiUna mattinata di studi al Palazzo Arcivescovile di Benevento sul valore delle.Un incontro voluto da un medico particolarmente impegnato su questi temi, Raffaele Arigliani, e promosso dagli ordini deie degli avvocati per discutere del delicato tema delle malattie terminali e dell’approccio delle strutture e degli operatori sanitari rispetto a queste situazioni. L’ obiettivo della giornata di studi, che significativamente ha visto il coinvolgimento anche della Chiesa, è quello di fare il punto sullenel Sannio prendendo, ognuno per la propria parte, impegni “seri” per il futuro. Questo tipi di cura è finalizzato a dare dignità alla persona, fino all’ultimo respiro. Lee sono un diritto prioritario di ciascun cittadino, sancito dalle leggi 38/2010; 219/2017: oggi tuttavia questo diritto è solo in minima parte attuato nella nostra città e provincia.