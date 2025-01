Spazionapoli.it - Come saranno spesi i soldi di Kvaratskhelia: Di Marzio elenca i nomi a Sky

Leggi su Spazionapoli.it

Ultimissime calciomercato Napoli – Il Napoli giocherà domenica contro il Verona, ma prima bisogna registrare delle novità per il dopo.Il Napoli di Antonio Conte giocherà domenica contro il Verona, ma l’attenzione è tutta rivolta al futuro di. Quest’ultimo, di fatto, è sempre più vicino al PSG.Il club partenopeo, di fatto, ha aperto alla possibilità di cederegià in questo mercato di gennaio. Basti pensare che il Napoli già si sta muovendo per spendere gli 80 milioni che incasserà dall’addio del calciatore georgiano.Calciomercato, possibile nuovo forcing per Pellegrini della RomaSecondo quanto riportato dalla redazione di ‘ Sky Sport Italia’, infatti, il Napoli potrebbe ancora insistere per Lorenzo Pellegrini della Roma. Anche se c’è da dire che tutto si è rallentato dopo il gol nel derby di domenica scorsa contro la Lazio di Marco Baroni.